Засновник Neuralink Ілон Маск раніше вже заявляв, що мавпи змогли навчитися керувати комп'ютером за допомогою свого мозку і чіпа Neuralink. Цього разу компанія провела відповідну демонстрацію.

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Як проходило дослідження

Учасницею експерименту стала 9-річна мавпочка Пейджер. Їй встановили імплантат Neuralink приблизно за шість тижнів до запису відеоролика.

Спочатку мавпочку навчили грати в ігри за допомогою джойстика, за що її нагороджували банановим пюре, яке подавали через спеціальну металеву трубку. Поки Пейджер грала, Neuralink збирав інформацію про роботу нейронів мозку і навчався передавати інформацію про рухи рук.

Перший етап – навчання грі за допомогою джойстика: відео

Після вивчення мозкової активності вчені відключили джойстик від комп'ютера. Незважаючи на це, щоб отримати нагороду, мавпочка продовжила грати без використання фізичного контролера.

Етап другий – джойстик від'єднано, але Пейджер продовжує грати: відео

Після публікації відеоролика Маск написав у Твіттері, що імплантати допоможуть паралізованим людям публікувати твіти швидше, ніж звичайній людині, що набирає текст пальцями на смартфонах. Він також розраховує, що в майбутньому нейроінтерфейси повернуть паралізованим людям можливість ходити.

Later versions will be able to shunt signals from Neuralinks in brain to Neuralinks in body motor/sensory neuron clusters, thus enabling, for example, paraplegics to walk again — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Підприємець також пожартував, що "скоро наша мавпочка буде на Twitch та Discord". Хоча, цілком можливо, що це був не жарт.