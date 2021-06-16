Мей Маск побудувала кар’єру дієтолога, попри часті переїзди: вона починала життя "з нуля" у восьми різних містах, в трьох країнах та на двох континентах. Незламний дух та серйозне ставлення до роботи допомогли Мей досягти глобального успіху.

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Що відомо про Мей Маск – матір мільярдера та засновника SpaceX Ілона Маска

Мей розпочала свою модельну кар’єру ще у 15 років. У 60 вона з’явилась на чотирьох білбордах на Таймс-Сквер. Зараз, у свої 73, Мей Маск є обличчям бренду "Covergirl", постійно подорожує та бере участь у модних кампаніях.

Цікавий факт! У 1997 році Мей випустила свою книгу "Почувайтеся фантастично" на коробках із пластівцями.

Мей Маск популяризує власний бізнес через виступи, консультації та співпрацю з медіа. Вона досягла визнання у своїй галузі в трьох країнах та була Першим Представником Дієтологів-консультантів ПАР, Президентом Організації Дієтологів-Консультантів Канади та Головою Кафедри Дієтологічних Підприємців Академії Дієтології та Харчування у США. Мей також виграла премію Outstanding Nutrition Entrepreneur.

Книга Мей Маск "Жінка, яка має план" стала міжнародним бестселером у понад 70 країнах. У 2021 році книга вийшла в українському перекладі.

Чим займається Мей Маск сьогодні

Зараз Мей Маск продовжує проводити презентації на теми підприємництва, старіння, гендерної рівності, батьків-одинаків, впевненості та здоров'я для корпорацій, асоціацій, лікарень та університетів. Мей подорожує по світу, читаючи лекції у Мельбурні, Стокгольмі, Києві, Будапешті, Каннах, Бейруті та найбільших містах США, Канади та ПАР. Після дефіле найдовшим подіумом на Шанхайському спортивному стадіоні Мей Маск дала інтерв’ю представникам понад 30 медіа.

Мей також є амбасадоркою двох неурядових організацій:

Big Green, у якій створюють овочеві й фруктові сади для незабезпечених шкіл;

та Dress for Success, глобальної некомерційної організації, яка допомогла більше мільйону жінок досягти економічної незалежності, забезпечивши їх робочим одягом та надавши підтримку у вигляді різноманітних програм особистого та професійного розвитку.

Ну і звісно Мей Маск – мама засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска, підприємця у сфері сталого фермерства Кімбала Маска та режисерки Тоски Маск.

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Виступ Мей Маск у Львові

Мей Маск виступить на IT Arena у форматі онлайн fireside-чату в п’ятницю 8 жовтня у 17:30 (EEST). У своїй доповіді вона зосередиться на розширенні можливостей жінок та їхньому впливі на розвиток технологічної галузі.