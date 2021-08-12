Як у Бетмена: матеріал, який змінює жорсткість за бажанням

У трилогії Крістофера Нолана "Бетмен" можна помітити одну деталь – герой Крістіана Бейла вміє літати. Не так, як кажан, звісно, але все ж літає. Для цього у нього є спеціальний плащ, який під дією напруги твердіє та збільшує свою твердість. Так у Бетмена плащ перетворюється на крила. Здається, вчені придумали щось схоже на цей плащ.

Матеріали, які змінюють свої властивості у відповідь на певні стимули – це дуже перспективна технологія. Вона може знадобитися мало не скрізь: від космонавтики й армії, до медицини й побудови мостів. Вчені з Сингапурського технологічного університету та Каліфорнійського технологічного інституту провели низку дослідів. Це дозволило їм створити матеріал, який схожий на кольчугу та може гнучким або твердим за бажанням користувача.

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Новий матеріал може змінювати жорсткість за бажанням власника: дивитись відео онлайн

Детальніше про інноваційну розробку міжнародної команди вчених

Команда вчених давно працювала над матеріалом, який міг би змінювати жорсткість при потребі. Прикладом з масової культури є плащ Бетмена з трилогії "Бетмен", який в цілому гнучкий, але його можна зробити жорстким за бажанням.

Надихнувшись стародавніми кольчугами, ми використовували пластикові порожнисті частинки, які зчеплені одна з одною, щоб підвищити жорсткість наших регульованих тканин,

– говорять вчені.

Та сегменти матеріалу являють собою не кільця, як у кольчугах, а восьмигранник — октаедр.

Ці октаедри були надруковані на 3D-принтері з нейлонового пластику. Сформована кольчуга поміщається у своєрідний пакет, з якого відкачується повітря. Наявність вакууму зробила матеріал дуже жорстким.

Щоб провести аналогію, то згадайте пачку меленої кави. Вона тверда немов цеглина. Але варто впустити повітря, як пачка відразу стає м'якшою. Ще краще порівняння наводять самі вчені – пачка з рисом. Поки у ній вакуум, то рисові зернята міцно прилягають одне до одного.

Щеплені один до одного октаедри у пластиковому мішечку показали неймовірну міцність. Наприклад, така плоска структура може витримувати вагу, яка в 50 разів більша її власної ваги. Наукова команда експериментує з іншими матеріалами, пробуючи робити октаедри, наприклад, з алюмінію.

Вчені запевняють, що цей метаріал, жорсткість якого можна регулювати та підлаштовувати під власні потреби, дуже перспективний. З нього можна будувати навіть мости, використовувати як бронежилетів або з медичними цілями.