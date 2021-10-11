Для проєкту за допомогою методів машинного навчання і кластерного аналізу вивчили меми, які публікували на Reddit з 2011 по 2020 рік. Оцінювали їхній розвиток, ентропію та складність.

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Результати

У роботі математики спиралися на еволюційну теорію Річарда Докінза і досліджували меми за трьома елементами:

реплікації (використання загального шаблону),

варіації (регулярна зміна шаблонів),

відбору (конкуренція за увагу користувачів).

Перш за все вчені розподілили всі меми на кластери довкола шаблонів, на основі яких вони створювалися. В межах одного кластера всі зображення були схожі на початковий шаблон. Загалом вийшло чотири групи: дві з тваринами, одна з людьми і остання, куди увійшло все інше. З'ясувалось, що з популярністю шаблону пов'язані час життя мема і частота створення нових.

Дослідникам вдалося відстежити, як народжуються нові меми. Виявилося, що число нових зростає з часом за експоненціальним законом. Кожні шість місяців число мемів подвоюється.

Також вчені з'ясували, що час життя одного шаблону корелює з його популярністю. З нею ж пов'язана і швидкість вигадування нових мемів. Наприклад, у маленьких кластерах швидкість появи нових мемів може становити сотні місяців, а у великих — не більше трьох-чотирьох місяців.

Зрештою, вчені прийшли до висновку, що у всіх спільнотах на Reddit, які вивчалися, середньорічна складність мемів зростає. Дослідники вважають, що це відображає формування мемів як метамови. Ускладнення цієї метамови пов'язано з формуванням діалектів, які будуть зрозумілі тільки всередині окремих груп і незрозумілі для інших користувачів Інтернету.