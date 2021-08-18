Mastercard планує повністю відмовитись від магнітної стрічки на своїх картках: коли та навіщо

Міжнародна платіжна система Mastercard анонсувала перехід до нового стандарту банківських карток – без магнітної стрічки. Відмова він застарілої технології буде поступовою.

Процес почнеться у 2024 році з Європи. У США дещо пізніше – з 2027 року. Пов'язано це з тим, що Штати традиційно повільніше впроваджують нові технології, пов'язані з фінансами та банками.

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Прощавайте, магнітні стрічки

З 2024 року магнітна смуга більше не буде вимагатися для нових карт, які випускаються в Європі. Сьогодні це є обов'язковою умовою.

Як пише джерело, це закономірний рух галузі до безпечніших та зручніших альтернатив, таких як чипи і безконтактні платежі. Ба більше, самі ж чипи також із часом покращуються, щоб запропонувати кращий рівень безпеки для клієнтів.

Популярність безконтактних платежів по всьому світу нерівномірна. Наприклад, у США, як уже згадувалося, користувачі чомусь не так охоче приймають нові технології, як у пострадянських країнах. Проте цифри постійно ростуть і пандемія значно цьому сприяє.

Завершити перехід планують до 2029 року. І вже до 2033 року, як очікується, у Mastercard не повинно залишитись жодної картки з магнітною стрічкою. Ймовірно, від магнітних стрічок відмовляться й інші платіжні системи.

Нагадаємо, магнітні смуги на картках з'явилися у 60-х роках минулого століття, і були прийняті як загальносвітовий стандарт. Пізніше, у дев'яностих почали впроваджувати чипи EMV.