Twitter, Amazon, CNN: десятки сайтів не працюють в усьому світі через масштабний збій Fastly

У мережі користувачі повідомляють про проблеми в роботі низки сервісів та сайтів. Так, не працює Twitch, Reddit, Stackoverflow, GitHub, Spotify, New York Times, Guardian, Amazon та інші ресурси.

За даними ресурсу Downdetector десятки інтернет-ресурсів зіткнулися з масштабними збоями у роботі. Користувачі звітують про проблеми з доступом та роботою сайтів в усьому світі.

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Причина масового збою в роботі сайтів

Менеджер з продуктів Financial Times прокоментував ситуацію зі збоєм виданню TechCrunch зазначивши, що причиною є збій в Fastly – популярного CDN провайдера. Компанія Fastly підтвердила збій.

В даний час ми вивчаємо можливий вплив на продуктивність наших послуг CDN,

– заявили в компанії.



Невеликий перелік сайтів, які не працюють через масштабний збій / Фото 24 каналу

Сьогоднішня проблема не обмежується, зокрема, центром обробки даних. Fastly називає це "глобальним порушенням в роботі CDN" і схоже, що це впливає на глобальну мережу компанії.



Країни, де не працюють десятки сайтів через збій Fastly / Фото TechCrunch

Коли вирішать проблему

У Fastly зазначили, що фахівці компанії вже займаються розслідуванням інциденту та вирішенням проблеми, а деякі сайти поступово повертаються до нормальної роботи. Коли саме проблему вирішать повністю невідомо, однак слідкувати за цим можна на спеціальній статус-сторінці Fastly за цим посиланням.

Чому збій настільки масштабний

Мережі доставки контенту (CDN) є ключовою частиною інфраструктури Інтернету. Ці компанії використовують глобальні серверні мережі для підвищення продуктивності та доступності веб-сервісів.

CDN діють як проксі-сервери і кешують деякі дані якомога ближче до кінцевого користувача. Наприклад, медіаконтент часто кешується на найближчому до вас сервері CDN, тому його не потрібно завантажувати на вихідний сервер кожного разу, коли користувач завантажує веб-сторінку.