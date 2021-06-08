За даними ресурсу Downdetector десятки інтернет-ресурсів зіткнулися з масштабними збоями у роботі. Користувачі звітують про проблеми з доступом та роботою сайтів в усьому світі.
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Причина масового збою в роботі сайтів
Менеджер з продуктів Financial Times прокоментував ситуацію зі збоєм виданню TechCrunch зазначивши, що причиною є збій в Fastly – популярного CDN провайдера. Компанія Fastly підтвердила збій.
В даний час ми вивчаємо можливий вплив на продуктивність наших послуг CDN,
– заявили в компанії.
Невеликий перелік сайтів, які не працюють через масштабний збій / Фото 24 каналу
Сьогоднішня проблема не обмежується, зокрема, центром обробки даних. Fastly називає це "глобальним порушенням в роботі CDN" і схоже, що це впливає на глобальну мережу компанії.
Країни, де не працюють десятки сайтів через збій Fastly / Фото TechCrunch
Коли вирішать проблему
У Fastly зазначили, що фахівці компанії вже займаються розслідуванням інциденту та вирішенням проблеми, а деякі сайти поступово повертаються до нормальної роботи. Коли саме проблему вирішать повністю невідомо, однак слідкувати за цим можна на спеціальній статус-сторінці Fastly за цим посиланням.
Чому збій настільки масштабний
Мережі доставки контенту (CDN) є ключовою частиною інфраструктури Інтернету. Ці компанії використовують глобальні серверні мережі для підвищення продуктивності та доступності веб-сервісів.