У п'ятницю ввечері користувачі зіткнулися зі складнощами у роботі сервісів компанії Facebook. Мовиться про проблеми з соцмережею Facebook, сервісом Instagram та месенджером WhatsApp.

Зокрема про проблеми з доступом до соцмережі відзвітували 87% користувачів, ще 13 відсотків відчувають проблеми з входом.

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Складнощі у роботі сервісів Facebook спостерігаються переважно у європейських країнах, зокрема і в Україні. Разом із соцмережею Facebook не працює і додаток Facebook Messenger.



Карта збоїв Facebook за даними Downdetector / Скріншот 24 канал

Варто зазначити, що хоча користувачі і звітують про проблеми з сервісами Facebook, найбільши скарг надходить саме на роботу соцмережі. Чому саме виникли проблеми з доступом до сервісів Facebook наразі невідомо. Немає також інформації про те, коли звична робота сайтів та додатків буде відновлена.