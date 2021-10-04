Масштабний збій Facebook: компанія спробує вручну перезапустити свої сервери у Каліфорнії

У ніч на вівторок, 4 жовтня, стався найбільший в історії збій у роботі соціальної мережі Facebook, від якого постраждали інші продукти та платформи компанії, такі, як Instagram, Messenger та WhatsApp. Вирішуючи проблему, компанія прийняла рішення відправити команду техніків для ручного перезавантаження серверів.

Стало відомо, що Facebook направив невелику групу інженерів в один із своїх каліфорнійських центрів обробки даних, щоб спробувати вручну скинути налаштування своїх серверів. Це повинно допомогти хоча б частково виправити проблему зі збоєм.

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Причина збою Facebook

Причина глобального збою досі остаточно не відома. Раніше фахівці зазначали, що справа у видаленні записі DNC, які допомагають зв'язати користувачів із сайтами в інтернеті, однак згодом виявилося, що проблема може мати локальніший характер, а її джерело сягає самої компанії Facebook.

Водночас глава техслужби Facebook Майк Шрефер повідомив про проблеми компанії з мережею, та наголосив, що фахівці працюють над їх вирішенням.

Щирі вибачення перед усіма, хто постраждав від перебоїв у роботі сервісів Facebook зараз. Ми зіткнулися з проблемами з мережею, і команди вже працюють якомога швидше для налагодження та відновлення зв'язку,

– написав Шрефер у своєму твітері.

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