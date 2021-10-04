Масштабний збій Facebook: компанія спробує вручну перезапустити свої сервери у Каліфорнії
Джерело:твітер rat king
У ніч на вівторок, 4 жовтня, стався найбільший в історії збій у роботі соціальної мережі Facebook, від якого постраждали інші продукти та платформи компанії, такі, як Instagram, Messenger та WhatsApp. Вирішуючи проблему, компанія прийняла рішення відправити команду техніків для ручного перезавантаження серверів.
Стало відомо, що Facebook направив невелику групу інженерів в один із своїх каліфорнійських центрів обробки даних, щоб спробувати вручну скинути налаштування своїх серверів. Це повинно допомогти хоча б частково виправити проблему зі збоєм.
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Причина збою Facebook
Причина глобального збою досі остаточно не відома. Раніше фахівці зазначали, що справа у видаленні записі DNC, які допомагають зв'язати користувачів із сайтами в інтернеті, однак згодом виявилося, що проблема може мати локальніший характер, а її джерело сягає самої компанії Facebook.
Водночас глава техслужби Facebook Майк Шрефер повідомив про проблеми компанії з мережею, та наголосив, що фахівці працюють над їх вирішенням.
Щирі вибачення перед усіма, хто постраждав від перебоїв у роботі сервісів Facebook зараз. Ми зіткнулися з проблемами з мережею, і команди вже працюють якомога швидше для налагодження та відновлення зв'язку,
– написав Шрефер у своєму твітері.
Глобальний збій у фейсбуці й інстаграмі – все найважливіше
- Масштабний збій у роботі світових соціальних мереж стався увечері 4 жовтня.
- Спершу користувачі повідомили, що перестали працювати фейсбук та інстаграм.
- Facebook повідомив, що працює над вирішенням проблеми.
- Стабілізувати ситуацію у найближчі години не вдалося.
- Згодом перестали нормально працювати Netflix; Steam; PlayStation; Twitter; Google; Amazon та інші платформи через стрімке зростання трафіку.
- У цей час почали падати акції IT-компаній США.
- Проблеми через масовий наплив користувачів Facebook відчув месенджнр Telegram.
- За даними, організації NetBlock, година проблем з соцмережами коштує світові 161 422 838 доларів.
- Збитки від збою вже можуть сягати майже 500 мільйонів доларів.