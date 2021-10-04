Стало відомо, що Facebook направив невелику групу інженерів в один із своїх каліфорнійських центрів обробки даних, щоб спробувати вручну скинути налаштування своїх серверів. Це повинно допомогти хоча б частково виправити проблему зі збоєм.
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Причина збою Facebook
Причина глобального збою досі остаточно не відома. Раніше фахівці зазначали, що справа у видаленні записі DNC, які допомагають зв'язати користувачів із сайтами в інтернеті, однак згодом виявилося, що проблема може мати локальніший характер, а її джерело сягає самої компанії Facebook.
Водночас глава техслужби Facebook Майк Шрефер повідомив про проблеми компанії з мережею, та наголосив, що фахівці працюють над їх вирішенням.
Щирі вибачення перед усіма, хто постраждав від перебоїв у роботі сервісів Facebook зараз. Ми зіткнулися з проблемами з мережею, і команди вже працюють якомога швидше для налагодження та відновлення зв'язку,
– написав Шрефер у своєму твітері.
Глобальний збій у фейсбуці й інстаграмі – все найважливіше
- Масштабний збій у роботі світових соціальних мереж стався увечері 4 жовтня.
- Спершу користувачі повідомили, що перестали працювати фейсбук та інстаграм.
- Facebook повідомив, що працює над вирішенням проблеми.
- Стабілізувати ситуацію у найближчі години не вдалося.
- Згодом перестали нормально працювати Netflix; Steam; PlayStation; Twitter; Google; Amazon та інші платформи через стрімке зростання трафіку.
- У цей час почали падати акції IT-компаній США.
- Проблеми через масовий наплив користувачів Facebook відчув месенджнр Telegram.
- За даними, організації NetBlock, година проблем з соцмережами коштує світові 161 422 838 доларів.
- Збитки від збою вже можуть сягати майже 500 мільйонів доларів.