Стало відомо, що Facebook направив невелику групу інженерів в один із своїх каліфорнійських центрів обробки даних, щоб спробувати вручну скинути налаштування своїх серверів. Це повинно допомогти хоча б частково виправити проблему зі збоєм.

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Причина збою Facebook

Причина глобального збою досі остаточно не відома. Раніше фахівці зазначали, що справа у видаленні записі DNC, які допомагають зв'язати користувачів із сайтами в інтернеті, однак згодом виявилося, що проблема може мати локальніший характер, а її джерело сягає самої компанії Facebook.

Водночас глава техслужби Facebook Майк Шрефер повідомив про проблеми компанії з мережею, та наголосив, що фахівці працюють над їх вирішенням.

Щирі вибачення перед усіма, хто постраждав від перебоїв у роботі сервісів Facebook зараз. Ми зіткнулися з проблемами з мережею, і команди вже працюють якомога швидше для налагодження та відновлення зв'язку,

– написав Шрефер у своєму твітері.

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