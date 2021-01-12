Відразу два азійських інтернет-магазини – індонезійський GSShop і сінгапурський Shopitree – незалежно один від одного повідомили дату виходу збірки Mass Effect: Legendary Edition. До складу легендарного видання ввійдуть Mass Effect, Mass Effect 2 і Mass Effect 3 з усіма доповненнями.

Після кількох місяців чуток компанія BioWare представила Mass Effect: Legendary Edition під час святкування N7 Day. Однак фанати залишились без дати релізу. Було відомо лише те, що вийде вона навесні. Цього разу, схоже, завдяки магазину з Сінгапуру у нас з'явилася інформація про точну дату релізу, пише pcgamer.

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Що відомо

Якщо вірити інформації, то збірник ремастерів буде доступний гравцям вже 12 березня цього року. Зрозуміло, що немає ніяких гарантій, що перед нами точні дані, але за умови, що реліз намічений на весну, є все ж деяка ймовірність.



Дата релізу Mass Effect: Legendary Edition / Фото pcgamer

Ситуацію прокоментував портал Eurogamer. За словами редактора видання Тома Філліпса, реліз Mass Effect Legendary Edition в даний час дійсно очікується 12 березня.

У Mass Effect Legendary Edition обіцяють осучаснений ігровий процес, підтягнуті текстури, шейдери, моделі, графічні ефекти і оновлення інших технічних аспектів. Всі частини франшизи з нового видання підтримують 4K-якість.

Ігри заявлені для PlayStation 4, Xbox One і персональних комп'ютерів. Завдяки зворотній сумісності їх також можна буде запустити і на PlayStation 5, і на Xbox Series X/S.