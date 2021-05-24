Масове відновлення лісів не допоможе проти кліматичних змін – дослідники

У той час, коли екоактивісти та екологи виступають за масову посадку дерев для очищення атмосфери від вуглекислого газу і запобігання кліматичних змін, дослідники зі США прийшли до висновку, що ці заходи не здатні врятувати ситуацію. За їхніми словами, це не можна вважати альтернативою прямому скороченню емісії вуглекислого газу.

"Ми не можемо вирватися з кліматичної кризи, саджаючи дерева", – сказав Девід Брешірс з Університету Арізони. На його думку, замість того щоб викидати гроші на посадку нових дерев, краще зосередити зусилля на збереженні здоров'я тих, які залишилися, щоб вони продовжували служити вуглецевими "пастками", поглинаючи СО 2 шляхом фотосинтезу і накопичуючи його в стовбурах і грунті. Паралельно з цим слід скорочувати емісію наскільки це можливо.

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Що робити людству

Збереження здоров'я дерев потребує нового підходу до ведення лісового господарства. Слід розуміти, що рослинний покрив планети неминуче буде змінюватися. Лісові пожежі і посухи ставатимуть все частішим явищем через зміни клімату. У той же час продовжиться вирубка лісів, особливо в тропіках.

Посадка дерев дуже приваблива для деяких "зелених" активістів, тому що це просто і дешево. Але це як черпати воду дірявим відром: хоча збільшення кількості дерев дійсно уповільнює наступаюче потепління, ми одночасно втрачаємо дерева через це потепління,

— впевнений Брешірс.

Автори дослідження пропонують захищати ліси від пожеж шляхом проріджування і вибіркової заміни неоптимальних для конкретної кліматичної зони видів дерев на більш підходящі. Така діяльність вимагатиме збільшення фінансування лісових господарств. Але ці витрати слід вважати необхідною інвестицією в систему, яка безкоштовно вловлює СО2 для людства.