У Словаччині виявили масове поховання людей без черепів епохи неоліту

Археологи виявили у Словаччині масове поховання людей, які померли близько 5250-4950 років до нашої ери. У траншеї вони розкопали численні кістки, що належали щонайменше 35 особам, багато з яких були підлітками. При цьому вчені звернули увагу на те, що серед цих останків був лише один череп.

Спільна експедиція Інституту археології Словацької академії наук і Кільського університету під керівництвом доктора Івана Хебена сьомий сезон досліджує один із найбільших комплексів поселень кам'яної доби в Центральній Європі, виявлений у невеликому містечку Врабле на півдні Словаччини.

Не пропустіть У середньовічному колодязі знайшли рештки 17 людей, більшість яких – діти: що з ними сталося

Цю пам'ятку, що займає площу близько 50 гектарів, археологи датують приблизно 5250-4950 роками до нашої ери, тобто епохою неоліту. Детальна геофізична зйомка поселення дала змогу виявити залишки понад 300 довгих будинків. При цьому, за оцінками дослідників, на кожному окремому етапі існування поселення кількість таких житлових будівель могла сягати 50-70 штук. Крім того, поселення оточував рів і частокіл.



Очищений план одного з в'їздів до поселення / І. Чебен, AÚ SAV

Археологи зазначили, що вже в минулі сезони вони знаходили у поселенні поховання. Однак цього року вони розкопали траншею, в якій знаходилося велике скупчення людських кісток. За оцінками дослідників, у ній були останки щонайменше 35 осіб. За словами антрополога Зузани Гукельової з Інституту археології Словацької академії наук, тіла померлих спочатку поховали в різних положеннях, наприклад, лежачи на спині, на животі, на боці та в позі жаби. Вона зазначила, що майже у всіх цих людей відсутні черепи – археологи знайшли лише один, що належав дитині. За попередніми оцінками, багато хто з цих людей були підлітками.



Поступове розкопування скелетів M. Ruttkay, AÚ SAV

За допомогою додаткових досліджень учені розраховують з'ясувати, чому всі ці люди опинилися в спільній могилі. Можливо, вони стали жертвами масового насильства, епідемії, що спалахнула, або їх принесли в жертву в рамках ритуалу. Дослідники мають намір також з'ясувати, як генетично пов'язані між собою ці люди, а також встановити, коли вони позбулися черепів. Крім цього масового поховання, археологи виявили просвердлений людський зуб, який міг бути частиною якогось амулета.

Інші схожі розкопки

Старі масові поховання, в яких знаходять жертв епідемій, ритуального вбивства, або інших схожих подій зустрічаються досить рідко. У Європі відомі подібні об'єкти, що належать до епохи неоліту.

Так, у Німеччині під час розкопок у Тальгаймі археологи виявили яму завдовжки приблизно три метри, в якій знаходилися останки 18 дорослих і 16 дітей, загиблих насильницькою смертю, про що свідчать численні травми. Цей об'єкт належить до представників культури лінійно-стрічкової кераміки і датується приблизно 4900-4800 роками до нашої ери.

Інший приклад масового поховання (Аспарн-Шлетц), що належить до цієї ж культури, археологи виявили в Австрії. Там у рові, що оточував поселення, дослідники знайшли останки 67 осіб, убитих близько 5207-4849 років до нашої ери.

Читайте на сайті В Ізраїлі знайшли печеру, запечатану 3300 років тому: її скарби – ровесники Рамзеса II