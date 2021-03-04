Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск повідомив у своєму твітері про плани з побудови нового міста у штаті Техас (США). Ініціатива буде направлена на реалізацію складних та довготривалих космічних місій, у тому числі мовиться про висадку на Марс та інші аналогічні завдання.

Територія майбутнього включатиме площу, яка перевищує розміри Бока-Чіка. Starbase буде дружнім до собак місцем (dog friendly), а керувати ним буде The Doge. Це є згадкою про криптовалюту Dogecoin, яку Ілон Маск останнім часом часто згадує у своєму твітері.

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From thence to Mars,

And hence the Stars. — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Створюємо місто Starbase, штат Техас. Звідти на Марс, а далі до зірок,

– написав Ілон Маск.

Що відомо про створення міста Starbace

Суддя округу Кемерон Едді Тревіно розповів Bloomberg, що представник SpaceX звернувся із запитом, щодо можливості перейменування Бока-Чіка у Starbase. Він також додав, що зробити це за допомогою однієї публікації у твітері не вийде і Маску доведеться пройти через безліч перешкод, перш ніж він зможе справді здійснити задумане.

Проєкти Маска в Бока-Чіка

Перейменування Бока-Чікі ще більше посилило б вплив мільярдера у Техасі, де він живе з кінця 2020 року. Крім розробки багаторазового корабля Starship для польотів на Місяць і Марс, у штаті будується завод Tesla для виробництва електромобілів.



Площадка для запуску SpaceX кораблів Starship у Бока-Чіка / Фото SpaceX

Раніше у мережі з'явилася інформація, що SpaceX розглядає можливість будівництва у Бока-Чіка електростанції на природному газі. Для цього можуть бути пробурені до п'яти свердловин.

Варто зазначити, що сама компанія SpaceX поки утримується від коментарів з приводу будівництва Starbase і супутньої інфраструктури.