Багато людей думають, що світові загрожує перенаселення, і що людська популяція вийшла з-під контролю. Але, на думку Ілона Маска, все навпаки й така криза народжуваності загрожує усій нашій цивілізації.

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Справді, результати соціологічних досліджень та дані Google показують, що кліматичні зміни прямо та опосередковано прискорюють скорочення народжуваності. Цифри свідчать, що США кількість новонароджених помітно впала через дев'ять місяців після періоду аномально високих температур, а забруднення повітря призводить до зростання на 20% ймовірності безпліддя.

На запитання, чи в цьому причина того, що Маск має шестеро дітей, мільярдер відповів, що намагається подавати гарний приклад і що повинен робити те, у що вірить.

Tesla знає, як вирішити проблему робочої сили

Спад народжуваності призводить, зокрема, до нестачі робочої сили. Цю проблему Маск намагатиметься вирішити за допомогою робототехніки. Цього літа Tesla анонсувала андроїда Tesla Bot, призначеного для виконання рутинних завдань.

Він здатний стати заміною людської робочої сили з часом. Основа економіки – праця. Капітальне обладнання – це, по суті, концентрована праця,

– сказав Маск.

На конференції Маск підтвердив важливість цього проєкту для компанії, але не уточнив термінів готовності робочої версії робота.