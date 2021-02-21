Маск вирішив відгукнутися про курс біткойна: каже, що завищений

Джерело:твіттер Ілона Маска
Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вважає, що курс криптовалют наразі є завищеним. У своєму дописі у твіттері він згадав про біткойн та ефіріум.
Важливо зауважити, що вплив дописів одного із найбагатших людей світу на фондовий ринок часом просто феноменальний. Тож і після цієї заяви можна очікувати зміни вартості згаданих ним криптовалют.
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Ілон Маск заявив, що гроші – це просто замінник бартеру, а курс криптовалют – завищений.
Гроші – це просто дані, які дозволяють нам уникнути незручностей бартеру. Вони, як і всі дані, схильні до затримок і помилок. Система буде розвиватися до мінімізації і того, й іншого. Тож я вважаю курс біткоїна та ефіріума завищеними,
– написав Маск.
Заява Маска про курс біткойна / Скриншот із твіттера
До слова Ілон Маск заговорив про створення власної криптовалюти: відома назва