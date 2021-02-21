Маск вирішив відгукнутися про курс біткойна: каже, що завищений

21 лютого 2021 , 05:40
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Джерело:

твіттер Ілона Маска

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вважає, що курс криптовалют наразі є завищеним. У своєму дописі у твіттері він згадав про біткойн та ефіріум.

Важливо зауважити, що вплив дописів одного із найбагатших людей світу на фондовий ринок часом просто феноменальний. Тож і після цієї заяви можна очікувати зміни вартості згаданих ним криптовалют.

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Що сказав Маск про курс біткойна

Ілон Маск заявив, що гроші – це просто замінник бартеру, а курс криптовалют – завищений.

Гроші – це просто дані, які дозволяють нам уникнути незручностей бартеру. Вони, як і всі дані, схильні до затримок і помилок. Система буде розвиватися до мінімізації і того, й іншого. Тож я вважаю курс біткоїна та ефіріума завищеними,
– написав Маск.


Заява Маска про курс біткойна / Скриншот із твіттера

Як згадка Маском біткойна може вплинути на курс криптовалюти

  • Згадки Маска впливають не тільки на біткойни. Наприклад, на початку 2021 року акції мережі магазинів відеоігор GameStop зросли на 50% – просто тому, що Маск написав у твіттері "Gamestonk!!" (так він підтримав форум на Reddit, де люди намагалися врятувати магазин від кризи). І таких прикладів насправді чимало.

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