Відповідну заяву американський підприємець зробив 8 липня. Згодом у компанії відповіли на заяву Маска.

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Маск відправив листа про розірвання договору на купівлю Twitter

Ілон Маск надіслав головному юридичному директору Twitter листа, в якому заявив про розірвання договору на купівлю соцмережі за 44 мільярди доларів.

Підприємець повідомив, що компанія порушила декілька договірних зобов'язань. Зокрема, за словами адвоката Маска, компанія не надала підприємцю відповідну ділову інформацію, яку той просив.

Саме тому Маск заявив про відкладання угоди до того часу, поки компанія не доведе, що спам-боти становлять не більш як 5% від загальної кількості користувачів твітером.

"Twitter не надав або відмовився надати цю інформацію. Іноді компанія ігнорувала запити пана Маска, іноді відхиляла їх з причин, які здавалися невиправданими, а іноді надавала Маску неповну або непридатну інформацію", – повідомив адвокат Маска.

За даними Reuters, акції Twitter впали на 6% під час розширених торгів.

У Twitter відповіли на лист Маска

Глава ради директорів Twitter Брет Тейлор пояснив, що правління компанії буде судитися з підприємцем за те, щоб Маск таки купив соцмережу.

Правління Twitter має намір закрити угоду за ціною та умовами, узгодженими з паном Маском, і планує подати судовий позов для забезпечення виконання угоди про об'єднання,

– заявив Тейлор.

Також глава ради директорів пояснив, що в компанії впевнені, мовляв, вони переможуть в Канцелярському суді Делавера.

Коротко про купівлю Маском Twitter

Ще у травні Ілон Маск призупинив угоду про придбання Twitter за 44 мільярди. Тоді мовилось про те, що мільярдер намагається визначити точну кількість спаму та фейкових облікових записів на платформі.

Вже у червні Ілон Маск почав погрожувати відмовитись від купівлі Twitter. Проблема все та ж – фейкові облікові записи, число яких не міг визначити підприємець.

Вже 8 липня стало відомо, що угода Ілона Маска про купівлю Twitter під загрозою. Видання Washington Post опублікувало матеріал на основі даних з власних джерел, де три людини стверджують, що закриття угоди під загрозою.

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