Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" і слова про "нацистів"

Мільярдер, винахідних та засновник SpaceX вчергове став жертвою безглуздих погроз та наклепів від голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Російський чиновник "наїхав" на Маска за те, що він надав Україні термінали Starlink.

Ілон Маск, який вже не вперше стикається з божевіллям Рогозіна, відреагував на заяву голови "Роскосмосу.

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Маск оприлюднив скриншот зі словами Рогозіна, де він розповідає про причетність винахідника до "бойовиків нацистського батальйону "Азов" та морпіхам ЗСУ в Маріуполь".

Рогозін також заявив, що до транспортування терміналів Starlink дотичний Пентагон. Про це він розповів російським ЗМІ 8 травня.

Посилаючись на слова полоненого військового ЗСУ Дмитра Кормякова, Рогозін відкрито пригрозив мільярдеру відповідальністю за допомогу Україні.

Рогозін звинуватив Маска у сприянні нацизму / Скриншот Ілона Маска

Ілон Маск, таким чином, дотичний до надання фашистських сил в Україні засобами військового зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав,

– пригрозив Рогозін, не розрізняючи нацизм і фашизм.

Ілон Маск відреагував на чергову скандальну заяву голови "Роскосмосу – на слова Рогозіна про захисників Маріуполя з батальйону "Азов" він відповів – слово "нацист" не є тим, що собі надумав Рогозін.

Реагуючи на погрози Макс також написав іронічний твіт, де жартівливо прощається з підписниками.

Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати,

– написав Ілон Маск у твітері.

Це – не перша сутичка Рогозіна та Маска

Суперечки Маска та Рогозіна тягнуться ще з 2014 року, коли глава Роскосмосу погрожував припинити надання послуг з доставки американських астронавтів на орбіту російськими ракетами й запропонував у такому випадку користуватися батутами.

Через кілька років, коли SpaceX створила власну ракету, Маск іронічно відповів, що батут працює.

З того часу Рогозін нерідко намагається жартувати над мільярдером, надсилаючи йому різного роду коментарі. Вочевидь, жарти не вдаються, тому Рогозін почав погрожувати Маску та усіляко намагатися дискредитувати його діяльність.

Starlink в Україні

Нещодавно Михайло Федоров повідомив, що в Україні наразі є понад 10 000 терміналів Starlink, але потрібно більше. Також міністр поділився статистикою згідно з якою рівень використання технології Starlink в Україні сягає тисячі щоденних користувачів.

Сьогодні в Україні термінали Starlink працюють пріоритетно для обʼєктів соціальної інфраструктури таких, як:

школи,

лікарні,

сільські ради,

пожежні частини.

Термінали Starlink допомагають в рекордний термін відновити пошкоджену інфраструктуру зв'язку в районах, які зазнали значних руйнувань внаслідок атаки окупантів. Так українські фахівці раніше вкрай швидко відновили зв'язок у містечках Київщини та Чернігівщини.

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