Ілон Маск, який вже не вперше стикається з божевіллям Рогозіна, відреагував на заяву голови "Роскосмосу.

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Маск оприлюднив скриншот зі словами Рогозіна, де він розповідає про причетність винахідника до "бойовиків нацистського батальйону "Азов" та морпіхам ЗСУ в Маріуполь".

Рогозін також заявив, що до транспортування терміналів Starlink дотичний Пентагон. Про це він розповів російським ЗМІ 8 травня.

Посилаючись на слова полоненого військового ЗСУ Дмитра Кормякова, Рогозін відкрито пригрозив мільярдеру відповідальністю за допомогу Україні.

Рогозін звинуватив Маска у сприянні нацизму / Скриншот Ілона Маска

Ілон Маск, таким чином, дотичний до надання фашистських сил в Україні засобами військового зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав,

– пригрозив Рогозін, не розрізняючи нацизм і фашизм.

Ілон Маск відреагував на чергову скандальну заяву голови "Роскосмосу – на слова Рогозіна про захисників Маріуполя з батальйону "Азов" він відповів – слово "нацист" не є тим, що собі надумав Рогозін.

Реагуючи на погрози Макс також написав іронічний твіт, де жартівливо прощається з підписниками.

Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати,

– написав Ілон Маск у твітері.

Це – не перша сутичка Рогозіна та Маска

Суперечки Маска та Рогозіна тягнуться ще з 2014 року, коли глава Роскосмосу погрожував припинити надання послуг з доставки американських астронавтів на орбіту російськими ракетами й запропонував у такому випадку користуватися батутами.

Через кілька років, коли SpaceX створила власну ракету, Маск іронічно відповів, що батут працює.

З того часу Рогозін нерідко намагається жартувати над мільярдером, надсилаючи йому різного роду коментарі. Вочевидь, жарти не вдаються, тому Рогозін почав погрожувати Маску та усіляко намагатися дискредитувати його діяльність.

Starlink в Україні

Нещодавно Михайло Федоров повідомив, що в Україні наразі є понад 10 000 терміналів Starlink, але потрібно більше. Також міністр поділився статистикою згідно з якою рівень використання технології Starlink в Україні сягає тисячі щоденних користувачів.

Сьогодні в Україні термінали Starlink працюють пріоритетно для обʼєктів соціальної інфраструктури таких, як:

школи,

лікарні,

сільські ради,

пожежні частини.

Термінали Starlink допомагають в рекордний термін відновити пошкоджену інфраструктуру зв'язку в районах, які зазнали значних руйнувань внаслідок атаки окупантів. Так українські фахівці раніше вкрай швидко відновили зв'язок у містечках Київщини та Чернігівщини.

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