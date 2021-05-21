Ілон Маск не виключає позаземного життя і пропонує полетіти до інших зірок на антиматерії

Мільярдер Ілон Маск, глава компаній Tesla і SpaceX, у ході марафону "Нове знання", прокоментував можливість існування позаземного життя у тому чи іншому вигляді.

Варто зазначити, що пошуком ознак життя за межами нашої планети займаються різні космічні апарати. Зокрема, таке завдання стоїть перед марсоходом Perseverance, який працює зараз на Червоній планеті.

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Наскільки ми знаємо, ми єдине життя, яке існує. Може бути, що є й інше, але ми поки не бачили його ознак,

– зазначив Маск.

Антиматерія та подорож в далекий космос

Маск також зачепив тему досліджень далекого космосу. За словами мільярдера, для польотів за межі Сонячної системи слід розглянути можливість використання антиматерії.

Мільярдер зазначив, що найближча до нас зоряна система перебуває на відстані чотирьох світлових років. Її потрібно по-іншому досліджувати. І найефективніший спосіб це зробити, за словами Маска, використання антиматерії, а також колапс матерій. Глава SpaceX вважає, що це допоможе нам вибратися за межі Сонячної системи.

На заході Маск також наголосив, що людству слід розвивати взаємодію зі штучним інтелектом, щоб "розширювати межі свідомості".