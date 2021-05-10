Клуб власників електромобілів Tesla у Нью-Йорку зобразив ранній прототип Cybertruck у фірмовому автосалоні марки в одному з районів цього мегаполісу. Машина обнесена огорожею, що натякає на можливість подивитися на неї лише з відстані.
Цікаво Ілон Маск підтвердив, що у Cybertruck буде двостороння система зарядки
Що відомо про Tesla Cybertruck
- Вперше пікап продемонстрував сам Ілон Маск ще у 2019 році.
- Згодом Маска за кермом Cybertruck помітили поряд із одним з ресторанів Лос-Анджелеса.
- На початку 2020 року Маск продемонстрував прототип під час інтерв'ю відомому телеведучому, потім машина виставлялася ще на кількох заходах.
- Після шестимісячної перерви пікап з'явився на будівельному майданчику в Техасі, де будують завод з його майбутнього виробництва.
У Нью-Йорку Tesla повинна відкрити новий автосалон, тому не можна виключати, що в рекламних цілях прототип пікапа переміститься туди на якийсь час.
Електромобіль цікавий не лише незвичайною формою кузова, але і його конструкцією із застосуванням панелей з нержавіючої сталі. На презентації у 2019 році глава компанії також заявляв про наявність куленепробивного скла, але одне з них після удару важким предметом все-таки тріснуло, через те, що на тестах перед презентацією була пошкоджена основа дверей.