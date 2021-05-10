Клуб власників електромобілів Tesla у Нью-Йорку зобразив ранній прототип Cybertruck у фірмовому автосалоні марки в одному з районів цього мегаполісу. Машина обнесена огорожею, що натякає на можливість подивитися на неї лише з відстані.

Цікаво Ілон Маск підтвердив, що у Cybertruck буде двостороння система зарядки

Що відомо про Tesla Cybertruck

Вперше пікап продемонстрував сам Ілон Маск ще у 2019 році .

. Згодом Маска за кермом Cybertruck помітили поряд із одним з ресторанів Лос-Анджелеса.

помітили поряд із одним з ресторанів Лос-Анджелеса. На початку 2020 року Маск продемонстрував прототип під час інтерв'ю відомому телеведучому, потім машина виставлялася ще на кількох заходах.

Після шестимісячної перерви пікап з'явився на будівельному майданчику в Техасі, де будують завод з його майбутнього виробництва.

У Нью-Йорку Tesla повинна відкрити новий автосалон, тому не можна виключати, що в рекламних цілях прототип пікапа переміститься туди на якийсь час.

Електромобіль цікавий не лише незвичайною формою кузова, але і його конструкцією із застосуванням панелей з нержавіючої сталі. На презентації у 2019 році глава компанії також заявляв про наявність куленепробивного скла, але одне з них після удару важким предметом все-таки тріснуло, через те, що на тестах перед презентацією була пошкоджена основа дверей.