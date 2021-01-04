Головна перевага SpaceX перед конкурентами – можливість повертати ракети Falcon 9 та повторно їх використовувати. Для цього апарати зазвичай оснащуються посадковими штангами. Однак для більшої версії Falcon 9 – надважкої Super Heavy – Ілон Маск придумав дещо інше: вишку в яку ловитимуть перші ступені ракети.

Бажання повертати ракети для їх повторного використання зрозуміле – це економічно вигідно для всіх космічних польотів, тим більше із застосуванням таких потужних ракет, як Super Heavy. У даному випадку SpaceX має намір знизити витрати не лише на повторних запусках, а й на зменшенні маси апарату, пише TechCrunch.

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Як відбуватиметься посадка

Після гальмування двигунами перший ступінь Super Heavy не буде приземлятися на посадочний майданчик, а сідатиме одразу ж на місце старту біля вежі обслуговування, яка ловитиме ракету за аеродинамічні рулі.

Що таке Super Heavy

Super Heavy надважка ракета-носій, яку компанія розробляє у рамках проєкту Starship і яка повинна буде піднімати на орбіту цей космічний корабель нового покоління. Суборбітальні випробування прототипу корабля вже ведуться – на початку грудня він виконав політ на 12,5 км, після чого вибухнув під час посадки.

Глава SpaceX Ілон Маск розповів про нову ідею у своєму твіттері.

We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020

Ми збираємося спробувати зловити ракету-носій Super Heavy стрілою пускової вежі,

– розповів Маск в одному з обговорень.

Переваги й недоліки методу

До недоліків такого методу можна віднести складність маневрів під час посадки ракети. Крім того, у випадку аварії під час посадки постраждає не лише ракета, а й ціла пускова вежа, на відновлення якої піде чимало часу й ресурсів. Втім, під час перших випробувань такого методу посадки точно будуть передбачені додаткові варіанти посадки для страхування, перш ніж метод буде відпрацьовано.

Що ж до переваг, то одним з головних плюсів стане готовність ракети до наступного запуску. Оскільки вона злітатиме й сідатиме на той же майданчик, підготовка ракети до чергового польоту займатиме не більше кількох годин. Крім того, такий підхід скоротить витрати й масу ракети, оскільки можна буде відмовитися від посадкових штанг.

Ця ідея цілком вписується в плани Маска зі створення величезного флоту повністю багаторазових космічних кораблів, які будуть перевозити пасажирів і вантажі між континентами, доставляти супутники Starlink на орбіту і забезпечувати всім необхідним колоністів на Місяці й Марсі.