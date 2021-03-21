SpaceX зібрала в ангарі першу сходинку Super Heavy своєї надважкої ракети-носія Starship, фактично побудувавши прототип BN1 (Booster Number 1 – "Прискорювач номер 1") найбільшого з коли-небудь створених ракетних прискорювачів. Про це повідомив Ілон Маск у своєму твітері.

Для остаточного завершення ракети ще належить виконати великий обсяг роботи по зварюванню двох основних половин (бак з рідким киснем і бак з метаном), з'єднанню встановлених трубопроводів і авіоніки. Але ці завдання в значній мірі другорядні – вже можна говорити про конструкцію BN1, як про єдину сталеву вежу.

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Ракета складається з 36 кілець, які також використовуються для складання корабля Starship. Перший прототип Super Heavy BN1 матиме висоту близько 67 метрів від вершини до кінця сопел двигунів Raptor, які будуть незабаром змонтовані.



Робота над з'єднанням Super Heavy / Фото NASA Space Flight

Таким чином, BN1 всього на 3 метри нижча від двоступеневої Falcon 9 або Falcon Heavy – а це друга і третя за висотою діючі ракети на сьогоднішній день. Але слід пам'ятати, що Super Heavy – лише прискорювач, а, згідно із заявами SpaceX, ракета повністю буде мати висоту не менше 120 м (космічний корабель Starship і Super Heavy разом). Це зробить усю конструкцію найвищою (і, ймовірно, найважчою) ракетою-носієм з усіх, які коли-небудь існували.

Цікаві факти про Super Heavy BN1

Примітно, що Super Heavy BN1 навіть зовні не схожа на фінальний прискорювач, який братиме участь у першій спробі орбітального запуску Starship. SpaceX, наприклад, відмовилася від встановлення будь-яких посадкових опор на BN1. Ілон Маск висловлював бажання повністю уникнути необхідності в подібних опорах і захоплювати суперважкі прискорювачі (а, можливо, навіть кораблі Starship) за допомогою наземної вежі з особливими гігантськими маніпуляторами. Але вкрай сумнівно, що такий складний механізм буде готовий до повномасштабних випробувань BN1 у цьому році, а саме до кінця 2021 року Маск обіцяв здійснити повноцінний орбітальний політ.

Перші випробування

У першій спробі братиме участь прототип прискорювача Super Heavy BN3 і корабель Starship SN20. Очікується, що BN1 залишиться на землі, виступаючи у ролі стенду для перших випробувань під тиском та інших контрольних тестів, включаючи перевірку роботи двигунів.

Якщо все піде за планом, SpaceX спробує з BN2 зробити хоча б один невисокий "стрибок" поряд з іншими випробуваннями. Поступово кількість двигунів Raptor буде нарощуватися, поки не досягне проєктної кількості в 28 штук. У BN1, схоже, буде використовуватися лише 4 двигуни.

Неясно, коли Super Heavy відправиться на стартовий майданчик для тестів, але можна з упевненістю сказати, що це станеться після запуску Starship SN11 на висоту в 10 км – SpaceX сподівається цього раз обійтися без вибухів при посадці або після неї. Ілон Маск напередодні повідомив, що прототип SN11 вже практично готовий до пуску.

Як "поживає" Starship SN11

За словами Ілона Маска, в SN11 було внесено безліч змін з метою виправити виявлені у ході попередніх випробувань недоліки. Він пояснив, що прототип SN10 вибухнув після посадки, тому що двигунам не вистачило потужності у результаті витоку гелію з паливного бака. 3 березня SpaceX запустила свій корабель Starship SN10 на висоту 10 кілометрів і зуміла приземлити його, хоча ракета вибухнула через 8 хвилин після посадки. Разом з тим випробування можна вважати успішним, адже корабель здійснив заплановану посадку, хоча це й відбулося дещо грубо.