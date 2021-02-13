Ілон Маск назвав електричний фургон найкращим транспортом для апокаліпсису

Ідея використання сонячних панелей на даху автомобілів далеко не нова. Volkswagen і Toyota для ряду моделей вже пропонують відповідні опції, але заряду, який вони накопичують, зазвичай вистачає тільки для вентиляції салону в жарку погоду. Tesla хоче досягти збільшення запасу ходу електромобілів із сонячними батареями.

Як зазначає джерело, сонячна панель гібридного автомобіля Toyota Prius Prime здатна збільшити пробіг без використання бензинового двигуна максимум на три кілометри.

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Що думає Ілон Маск

У недавньому інтерв'ю Ілон Маск висловив впевненість у доцільності застосування сонячних панелей великої площі на комерційному електротранспорті. Глава Tesla зізнався, що компанія може почати випуск комерційних фургонів на електротязі після того, як буде мати у своєму розпорядженні достатні обсяги виробництва акумуляторів.

На думку Маска, у випадку з вантажними фургонами є сенс використовувати сонячні панелі для підживлення акумуляторів, оскільки вони володіють великими плоскими поверхнями. Але навіть в цьому випадку глава Tesla пропонує розміщувати сонячні панелі не тільки на даху фургона, але й на висувних елементах, що в результаті збільшують площу втричі. Під час стоянки фургона такі висувні панелі можуть створювати додаткову тінь з боків від транспортного засобу.

За розрахунками Маска, в хороший сонячний день такі панелі дозволять фургону накопичити достатній заряд для пересування на відстань до 48 кілометрів. У якомусь сенсі, за його словами, навіть в умовах апокаліпсису на такому електромобілі можна буде хоч якось пересуватися.