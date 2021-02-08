Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск збирається написати книгу, в якій розповість історію заснованих ним підприємств – Tesla та Space X.

На своїй сторінці у твіттері Маск написав, що прийшов "розповісти історію Tesla і Space X. Землі і Марса. Уроки вивчені".

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Ілон Маск планує написати книгу про Tesla та SpaceX

На запитання одного з підписників про те, чи зібрався підприємець писати книгу, Маск відповів ствердно.

Коли слід очікувати книгу Ілона Маска

На жаль це все. Інших подробиць про майбутню книгу, як от дата її виходу поки невідомі, однак, можемо припустити що це гарантовано буде бестселлер. Варто лише подивитися на те, що робиться з акціями компаній, про які Маск згадує у своєму твіттері… Можна лише уявити собі той ажіотаж, який здійметься після виходу книги мільярдера.

Варто зазначити, що вперше про плани підприємця написати книгу про Землю та Марс стало відомо у лютому 2015 року. Тоді повідомлялося, що за її написання Маску можуть заплатити 3,5 мільйона доларів. Підприємець тоді хотів випустити книгу в один день по всьому світу – одразу на декількох мовах.