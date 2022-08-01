Світові ЗМІ останнім часом більше уваги приділяють темі жахливої спеки, яка викликає підвищену смертність, лісові пожежі та інші катастрофи. Відтак про війну в Україні згадують все менше і Маск вирішив висвітлити цю проблему в популярному мемі.

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По суті Маск відкрито заявляє, що західні країни змістили фокус на іншій проблемі – аномальній спеці, і геть забули про інші. Не забув мільярдер і про коронавірус – COVID-19, яким люди досі продовжують хворіти. Попри це сьогодні про нього майже забули на тлі інших проблем.

Ілон Маск також вважає, що людство має переглянути свої пріоритети поки не стало зовсім пізно, та повернутися до теми війни, яку росія розв'язала в Україні.

Starlink на війні

Нагадаємо, що з самого початку російського вторгнення Ілон Маск підтримує Україну обладнанням для супутникового інтернету Starlink. Зараз наша держава має 12 тисяч терміналів Starlink, які забезпечують роботу низки важливих служб, серед яких:

рятувальники,

пожежники,

лікарі та лікарні,

школи,

енергетичні компанії та інші установи, яким для роботи необхідне якісне та стійке інтернет-з'єднання у складних умовах.

До речі, це найбільша кількість антен Satrlink у Європі. А нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав антену Starlink, яка отримала бойове поранення на фронті. До цього вона "пережила" дві атаки та тривалий час забезпечувала зв'язком військових, які зараз отримали іншу робочу антену замість пошкодженої.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну