Після вторгнення Росії в Україну у лютому Ілон Маск та уряд США надали Києву тисячі систем Starlink, що дозволило українським військам підтримувати зв'язок у місцях, які раніше були мертвими зонами. Низьке енергоспоживання супутникових приймачів дозволило підключитися до розвідувальних безпілотників, надаючи цінні розвідувальні дані в реальному часі про пересування росіян і можливість чітко націлити їх.

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Проблеми зі Starlink

Останнім часом з супутниковим обладнанням Starlink виникли проблеми. Минулого тижня з'явилися повідомлення про "катастрофічні" перебоїв на лінії фронту. Це стосувалося нещодавно звільнених від окупантів територій України. Експерти пояснювали це тим, що інтернет Starlink був заблокований у районах, контрольованих Росією – можливо, для того, щоб Кремль не зміг використовувати мережу.

У своєму твітері Маск заявив, що не може коментувати умови на полі бою, зазначивши, що це таємниця. Але аналітик Ян Бреммер, засновник і президент фірми з дослідження політичних ризиків Eurasia Group, заявив у понеділок, що в розмові з Маском в кінці вересня мільярдер підтвердив, що супутниковий сервіс був навмисно відключений.

Бреммер сказав, що за словами Маска, міністерство оборони України попросило його активувати Starlink в Криму, куди Росія вторглася і незаконно анексувала у 2014 році. Маск, за словами Бреммера, "відмовився це зробити, враховуючи потенційну ескалацію".

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Розмова з Путіном

Раніше Ян Бреммер також стверджував, що Маск розмовляв з Владіміром Путіном. Про це, начебто, Маск розповів йому сам, хоча у своєму твітері мільярдер заперечив це і сказав, що розмовляв з президентом Росії лише раз і це було 18 місяців тому, а розмова стосувалася космосу. Бреммер у відповідь настояв на своєму наголосивши, що така розмова, зі слів Маска, все ж була і вона стосувалася України.