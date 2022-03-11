Маск курця: Рогозін пообіцяв створити в Росії "непробивний" супутниковий інтернет

Глава "Роскосмосу" заявив, що планує створити у Росії власний супутниковий інтернет. Розгортання на орбіті Землі нових супутникових угруповань надасть змогу створити власний "незалежний та непробивний інтернет".

Під час бесіди з російськими депутатами Рогозін зазначив, що "реалізація намічених планів із запуску на орбіту нових космічних апаратів дозволить до 2025 року забезпечити в країні "непробивний" супутниковий інтернет".

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Обов'язково країні мати – такій країні як наша – незалежний, суверенний космічний інтернет. І, відповідно, наземне обладнання має бути максимально дешевим для того, щоб люди могли ним користуватися. Тоді ми невразливі. А зараз ми зазнаємо тиску у цій сфері,

– зазначив пан Рогозін.

На думку глави "Роскосмосу", розвиток супутникового інтернету в Росії є одним із важливих завдань. Водночас слід зауважити, що розробка системи супутникового інтернету, супутників та обладнання, які забезпечуватимуть її роботу є завданням практично нездійсненним в умовах тих санкцій, які накладені на Росію.

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Слід зауважити, що Дмитрій Рогозін на посту директора "Роскосмосу" заробив репутацію людини, яка протягом багатьох років робить різкі та необдумані заяви, що межують з безумством. Рогозін частенько накидається на міжнародну спільноту та й загалом поводиться, як дрібний російський гопник.

Наприклад, нещодавно він висловив невдоволення тим, що "Роскосмос" несправедливо зазнав нової хвилі санкцій внаслідок вторгнення російських військ в Україну наприкінці лютого.

Рогозін дійшов до того, що наприкінці минулого місяця, відверто пригрозив Сполученим Штатам падінням Міжнародної космічної станції, а потім опублікував у твітері дивне відео розпаду станції.

Такими діями Рогозін відрізає усі залишки бодай потенційної співпраці з міжнародними партнерами та ставить агенцію у відчайдушне становище. Йому вже довелося вдатися до значного скорочення своєї зарплати, як і зарплати інших високопосадовців.