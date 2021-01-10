Найбагатша людина світу Ілон Маск заявив про намір продати все своє майно. Це готовий зробити заради заселення Марса. Річ у тім, що на будівництво міста на Марсі необхідно багато ресурсів.

У Маска є одна мета – щоб людство стало космічною цивілізацією і багатоплантеним видом. Про гучну заяву Маска повідомило Business Insider.

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"Насправді, у мене практично не буде власності, що має грошову цінність, крім акцій компаній", – сказав Маск.

До слова, Маск ще у 2020 році почав розпродавати своє майно. Він продав кілька будинків в Каліфорнії.

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