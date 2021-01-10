Маск готовий продати все своє майно, аби заселити Марс: гучна заява
Найбагатша людина світу Ілон Маск заявив про намір продати все своє майно. Це готовий зробити заради заселення Марса. Річ у тім, що на будівництво міста на Марсі необхідно багато ресурсів.
У Маска є одна мета – щоб людство стало космічною цивілізацією і багатоплантеним видом. Про гучну заяву Маска повідомило Business Insider.
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"Насправді, у мене практично не буде власності, що має грошову цінність, крім акцій компаній", – сказав Маск.
До слова, Маск ще у 2020 році почав розпродавати своє майно. Він продав кілька будинків в Каліфорнії.
Заселення Марса: що відомо
- Ілон Маск вже неодноразово говорив, що планує заселити Марс людьми. Заявляв, що перша людина зможе висадитись на Марсі в 2026 році.
- Вже у 2050 році на планеті, за планами Маска, має проживати 1 мільйон осіб.
- У 2019 році Маск поділився, що хоче освоїти Марс за допомогою ракети Starship.
- Для першого марсіанського заселення на планету потрібно буде доставити "мільйони тонн" обладнання і ресурсів. Також треба буде задіяти в процесі тисячі кораблів Starship.
- Проблема у тім, що запуски не вийде проводити постійно, адже Земля і Марс зближуються лише раз на 2 роки.
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