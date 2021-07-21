Про це російським ЗМІ розповів генеральний директор Науково-виробничого підприємства "Зірка" Сергій Поздняков. Він зазначив, що іже давно інформував про ймовірність такої ситуації, однак жодних заходів щодо цього не було прийнято – усе через бюрократію.

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"Уже три роки я переконую замовника, що потрібно почати виготовлення нової партії скафандрів. Але досі контракт на виготовлення не укладений", – наводить джерело слова Позднякова.

Він також зазначив, що затримка у замовленні нових скафандрів привела до зникнення постачальників деяких матеріалів або самих матеріалів, необхідних у виробництві. Заміни зниклим матеріалам вимагає виділення великих сум, а також призводить до збільшення термінів виробництва і додаткових випробувань.

На узгодження технічних завдань, на жаль, йдуть роки. Ілон Маск, думаю, дізнавшись про ланцюжок погоджень, просто би посміявся над нами. Існуюча система узгоджень і затверджень не дозволяє нам оперативно реагувати та випускати нову продукцію. Все в'язне в бюрократичному болоті,

– вважає Сергій Поздняков.

Що відомо про російські скафандри "Орлан-МКС"

Російські космонавти на МКС користуються скафандрами "Орлан-МКС" з 2017 року, а у ролі резервних на борту станції зберігаються скафандри попереднього покоління "Орлан-МК". Скафандри "Орлан-МКС" розраховані на 20 виходів у відкритий космос.

Тільки підключення до орбітальної станції багатофункціонального лабораторного модуля "Наука", запуск якого запланований на 21 липня, потребуватиме близько 10 виходів у відкритий космос. Це означає, що після завершення робіт з підключення модуля "Наука" половина ресурсу наявних скафандрів буде вичерпана, причому ці ж скафандри використовувалися для проведення позакорабельної діяльності раніше.

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Позняков зазначає, що після завершення встановленого ресурсу після додаткових перевірок, якщо стан систем дозволяє, приймається рішення про допуск спорядження для проведення кількох додаткових виходів у космос. Але це вже не гарантійний період. Прийняття таких рішень пов'язана з масою ризиків.