Маск анонсував Tesls Bot – робота-гуманоїда для рутинних завдань: ви зможете від нього втекти

У ніч з четверга на п'ятницю в США пройшов захід Tesla AI Day на якому глава компанії Ілон Маск розповів про останні розробки у галузі штучного інтелекту. "Вишенькою на торті" став анонс людиноподібного робота Tesla Bot Optimus, який вийде у світ у 2022 році.

Що робитиме Tesla Bot

Це буде своєрідний робот-помічник, який спрямований на виконання рутинних завдань замість людини. До прикладу, власник такого робота зможе відправити його у магазин за покупками і навіть доручити йому виконання побутових задач.

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Технологічні особливості Tesla Bot та характеристики

Наразі про характеристики робота під кодовою назвою Optimus, відомо не багато.

Його зріст становитиме 173 сантиметрів а вага близько 57 кілограмів;

Робот зможе переносити вантажі вагою до 20 кілограмів вантажу;

Максимальна вантажність дорівнює 68 кілограмам;

На витягнутих руках робот зможе тримати до 4,5 кілограмів.

Максимальна швидкість робота при пересуванні на двох ногах становитиме 8 км/год.

Конструкція робота обладнана сорока сервоприводами:

по шість штук у кожній з чотирьох кінцівок;

ще по шість в кистях рук;

два в тулубі і два в шиї відповідно.

Замість обличчя у робота є дисплей, на який виводитиметься корисна інформація.



Базові характеристики Teasla Bot / Скриншот 24 канал

Програмна база Tesla Bot

Робот Tesla буде використовувати компонентну базу і програмне забезпечення, що застосовуються компанією при створенні своїх систем автопілота в електромобілях. Він зможе навчатися за допомогою фірмової нейронної мережі і отримає аналогічний бортовим системам електромобіля процесор FSD.

За сприйняття інформації відповідатимуть кілька відеокамер, а також датчики зворотного зв'язку у кінцівках, які дозволять не прикладати зайвих зусиль при ходьбі і маніпуляціях. На місці особи у робота буде дисплей для відображення інформації.

Коли Tesla Bot з'явиться на ринку

Оскільки в наступному році буде готовий лише ранній прототип, говорити про терміни масового виробництва подібних "помічників" передчасно. Маск лише пообіцяв, що робот не буде надмірно дорогим, щоб виправдати його застосування в масштабах світової економіки.

Захист від атак та фобій

Ілон Маск передбачив можливі острахи людей, яким такі роботи, м'яко кажучи, не дуже подобаються. За словами мільярдера, Tesla розробляє "Оптимуса" так, щоб людина могла від нього втекти або побороти. Тож вам не слід сильно перейматися, якщо Tesla Bot вийде з ладу і вирішить вас атакувати, ви зможете принаймні спробувати відбитися від нього і матимете непоганий шанс.