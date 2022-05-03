Як заявляють дослідники, мова йде не про якийсь один додаток чи навіть кілька, а про всю категорію в цілому. Вони мають гірший захист конфіденційності особистих даних, ніж більшість інших типів сервісів.

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Неприватні молитви

Згідно з новим аналізом, переважна більшість додатків для поліпшення психічного здоров'я і молитов відстежують різні особисті дані, діляться ними й отримують вигоду з найпотаємніших особистих думок і почуттів користувачів, таких як настрій, психічний стан і біометричні дані.

Команда проаналізувала 32 програми для психічного здоров'я та молитов.

З цих додатків 29 отримали попередження Privacy not included, що вказує на те, що команда стурбована тим, як додаток управляє даними користувачів.

Політика конфіденційності у них досить розпливчаста, що дозволяє хитрощами обходити певні положення.

У більшості додатків також виявлені погані методи забезпечення безпеки, які дозволяють користувачам створювати облікові записи зі слабкими паролями. Враховуючи, наскільки особисту інформацію можуть містити такі програми, це погана характеристика.

У список найгірших за вказаними критеріями потрапили:

Better Help,

Youper,

Woebot,

Better Stop Suicide,

Pray.com,

Talkspace.

Варто зазначити, що чат-бот Woebot відкрито повідомляє користувачам, що збирає інформацію та ділиться нею в рекламних цілях, а Talkspace збирає стенограми чатів.

Команда Mozilla, якій належить браузер Firefox, неодноразово зверталася до компаній, які стоять за цими програмами, щоб запитати про їхню політику, але відповідь отримала лише від трьох. Спеціалісти кажуть, що усі ці програми працюють як "машини для висмоктування даних", маючи при цьому вигляд програм для психічного здоров'я.