Марсохід сфотографував марсіанське нічне небо: фото

15:10

Марсохід NASA Perseverance в більшості випадків фотографує поверхню планети. Нічне марсіанське небо немає особливого сенсу фотографувати, адже воно виглядає практично так само, як і на Землі. Проте цього разу на небозводі з'явився об'єкт, який наполегливий марсохід не міг оминути.