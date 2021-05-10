Мова йде про один з двох супутників Червоної планети – Фобос. Фотографії Perseverance зробив за допомогою камери SkyCam, яка входить до складу наукової пристрою MEDA.
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Що таке MEDA та SkyCam?MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) – наукова метеостанція марсоходу, до якої входять датчики температури та вітру, детектор пилу, датчик вологості, інфрачервоний датчик, детектори вітру та декілька камер. SkyCam – одна з камер марсоходу, яка завжди направлена догори. Її задача – фотографування хмари Червоної планети.
Марсіанське нічне небо, Фобос – яскрава цятка справа вгорі / Фото NASA
Марсіанське нічне небо, сфотографоване 4 травня 2021 року / Фото NASA
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Марсіанське нічне небо 5 травня 2021 року / Фото NASA
Фобос на нічному небі / Фото NASA
Що ми бачимо на фотографіях
- На світлинах, зроблених 4-5 травня 2021 року, чітко видно Фобос. Це яскрава цятка справа вгорі. Може здатися, що фотографії одинакові, але це не так. Якщо подивитися усі світлини, то стає помітно, як Фобос рухається небозводом.
- Також на усіх чотирьох кадрах помітні доволі яскраві треки немов від прольоту супутників. Ці треки – це артефакти зображення, які виникли внаслідок дії заряджених частинок на матрицю камери. На Землі такі заряджені частинки космічного випромінювання зупиняє магнітне поле планети. Але на Марсі його майже немає, тому частинки безперешкодно досягають поверхні планети та, у цьому випадку, матриці камери.