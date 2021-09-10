Марсохід Perseverance зібрав другий зразок марсіанського ґрунту – коли їх повернуть на Землю

Марсохід NASA Perseverance, який продовжує досліджувати Марс на дні кратера Єзеро, зібрав другий зразок каменю "Рошет" на Червоній планеті. Новий зразок запечатали у спеціальній титанової капсулі-трубці, великий запас яких машина має на борту.

Друга міні-місія зі збору матеріалів була виконана успішно всього через чотири дні після того, як марсіанський ровер після однієї невдалої спроби нарешті отримав перший зразок з того ж каменю. Про те, як Perseverance зібрав перший зразок ми розповідали раніше.

Цікаво Марсіанський вертоліт Ingenuity розвідав місце дослідження для Perseverance

Перший раз Perseverance спробував захопити частки каменю 5 серпня, але той виявився дуже м'яким і розсипався в пил під буром ровера. Більш міцний Рошетт дозволив успішно взяти дві проби.



Бур на марсоході Perseverance / Фото NASA

Що Perseverance робить на Марсі

Марсохід Perseverance здійснив посадку всередині 45-кілометрового кратера Езеро 18 лютого 2021 року. Основним завданням робота став пошук древніх слідів життя на Червоній планеті, а також збір і зберігання десятків зразків місцевого ґрунту, які будуть доставлені на Землю спільною американо-європейської місією приблизно через десять років.

Раніше марсохід також документував перші польоти марсіанського вертольота Ingenuity. Вертоліт вже приступив до виконання "розширених" місій, досліджуючи зони, потенційно цікаві для марсохода.

Що буде зі зразками після повернення на Землю

Як тільки зразки надійдуть на Землю, вчені з лабораторій багатьох країн отримають доступ до їх вивчення для пошуку слідів позаземного життя і "підказок" про історію змін марсіанського клімату та геології.

До речі, у п'ятницю 10 вересня NASA проведе конференцію, присвячену недавнім спробам забору ґрунту, і розповість про те, чому команда Perseverance навчилася за їх результатами. Подивитися її можна буде безпосередньо на сайті космічного агентства.