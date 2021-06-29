Як марсохід Perseverance зробив своє найпопулярніше селфі: відео

Марсохід NASA Curiosity часто надсилав свої селфі. Та коли це зробив новенький Perseverance – це було щось нове, адже марсохід там був не один, а разом з першим марсіанським гелікоптером Ingenuity. Як роверу вдалося отримати це історичне зображення?

Історичне селфі марсохода Perseverance разом з першим марсіанським гелікоптером Ingenuity виявилося найскладнішим селфі зі всіх, які робили апарати на Марсі. Такі зображення дозволяють інженерам перевіряти рівень знос марсохода, виявляти пошкодження та оцінювати ситуацію довкола апарату. А ще вони надихають нове покоління ентузіастів космосу: багато членів команди марсоходів говорять, що саме зображення з Марсу спонукали їх піти в цю галузь та пробудили у них інтерес до роботи в NASA.

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Як марсохід Perseverance робив перше селфі: дивитись відео онлайн

Процес створення панорамного зображення на Марсі

На відео видно, як формується зображення. Для цього потрібні складні рухи руки-маніпулятора, на якій знаходиться камера WATSON.

При цьому потрібно створити такий алгоритм рухів, щоб сама рука не потрапила в кадр. Окрім того, інженери постійно слідкують за тим, щоб турель з камерою та рука-маніпулятор не вдарилися об землю або не зачепили сам марсохід.

Відоме селфі марсохода з гелікоптером складене з 62 різних фотографій.

Більше про селфі марсоходів Чому на селфі марсоходів часто не видно самих марсоходів

Робота команди

Селфі Perseverance було створено завдяки гарній командній роботі. Група спеціалістів, завдяки якій було створене зображення налічує приблизно десять осіб. До неї входять:

Водії марсохода.

Інженери, які провели тести в JPL.

Інженерів з експлуатації камер.

Щоб створити селфі знадобився тиждень. Інженери з експлуатації камер розробили послідовність руху руки маніпулятора та камери. Окрім того, вони обробили зображення та зшили їх разом, щоб отримати панораму. Інша група інженерів провела всі необхідні маніпуляції у Лабораторії реактивного руху (Jet Propulsion Laboratory) на точній копії марсохода, щоб бути певними в успіху.

Спеціалісти по роботі із зображеннями очистили знімки від будь-яких плям пилу, що потрапив на світлоприймач камери. Потім вони зібрали окремі кадри зображення в мозаїку та згладили їх шви за допомогою спеціальних програм обробки. Нарешті, інженер деформує та обрізає мозаїку, щоб вона була більше схожа на звичайну фотографію з камери, яку звикла бачити публіка.

Створення селфі марсохода Perseverance: дивитись відео онлайн