Марсохід з автопілотом: як Perseverance долає перешкоди без втручання людей

Поки Tesla вчиться самостійно їздити на Землі, марсохід NASA Perseverance їздить сам по червоних пісках Марса. Нещодавно почавши свою місію, апарат уже демонструє разючі можливості сучасних технологій.

Марсохід Perseverance починає свою подорож по дну кратера в пошуках ознак давнього життя. Команда марсохода активно займається плануванням навігаційних маршрутів. Та все частіше Perseverance бере управління на себе, використовуючи потужну систему автонавігації. Ця вдосконалена система має назву AutoNav.

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Рух марсохода з використанням системи автонавігації: дивитись відео онлайн

Детальніше про новаторську систему для поїздок на Марсі

Система AutoNav створює тривимірні карти місцевості попереду, визначає небезпеки й планує маршрут навколо будь-яких перешкод без додаткових вказівок від контролерів на Землі.

Ця можливість в поєднанні з іншими поліпшеннями дозволяє Perseverance досягти максимальної швидкості 120 метрів на годину. Для порівняння: його попередник Curiosity оснащений ранньою версією AutoNav. Це дозволяє йому рухатися зі швидкістю близько 20 метрів на годину.

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Чи означає це, що марсохід став повністю автономним?

Ні. Perseverance не може рухатися тільки за допомогою AutoNav. Участь команди марсохода залишається критично важливою у плануванні та управлінні маршрутом. Через затримку сигналу між Землею й Марсом вони не можуть просто переміщати марсохід вперед за допомогою джойстика. Тому доводиться заздалегідь планувати шлях, який проїде апарат самостійно.

Спеціалісти уважно вивчають супутникові зображення та фотографії, які зробив сам марсохід та пишуть серію команд, які буде виконувати машина на Червоній планеті. Якщо, просуваючись вперед, Perseverance зустрічає перепону, яка не була врахована на Землі, AutoNav допомагає самостійно та безпечно її об'їхати, зменшуючи ризики пошкодження апарату.

На відміну від своїх попередників, Perseverance може використовувати один комп'ютер виключно для навігації. Водночас його головний комп'ютер займатися багатьма іншими завданнями, які підтримують працездатність активність всюдихода.

Perseverance долає перешкоду: дивитись відео онлайн