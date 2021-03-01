Найсучасніший та найбільш просунутий марсіанський ровер Perseverance, який нещодавно сів на Червону планету, виявляється є слабшим більшості смартфонів. Ба більше, навіть його компаньйон, вертоліт Ingenuity, отримав краще оснащення.

У ядро Perseverance закладено старий чіпсет, який дає йому обчислювальні можливості на рівні iMac 1998 року. У ньому всього 256 мегабайтів оперативної та 2 гігабайти постійної. Частота його процесора становить всього 200 МГц.

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Чому Perseverance такий слабкий

Для порівняння, оригінальні Apple Watch мають 512 мегабайтів оперативної та 8 гігабайтів постійної пам'яті, а їх процесор працює на частоті 520 МГц.

Чому ж так відбувається? Причина в тому, що інженери NASA використовують перевірені часом компоненти, які забезпечують роверу максимальну надійність. Адже якщо з залізом Perseverance щось трапиться, до найближчого ремонтного пункту кілька десятків мільйонів кілометрів.

На відміну від попередніх роверів Perseverance несе на собі новинку – перший в історії марсіанський вертоліт. Він працює на настільки ж архаїчному процесорі Qualcomm Snapdragon 801. Такі процесори можна було знайти на смартфонах середини 2010-х років, на зразок Samsung Galaxy S5, LG G3 або HTC One M8. Це означає, що будь-який сучасний смартфон, скоріш за все, потужніший, ніж найдосконаліший марсохід NASA.

NASA про вертоліт Ingenuity: відео

Натомість ровер може похвалитися навпаки передовим обладнанням, яке на ньому працює. Наприклад 23 камерами, які використовуються для навігації та аналізу мінералів, а також потужними комунікаційними системами для передачі даних назад на Землю.