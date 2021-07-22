У процесі роботи марсохід використовує двометрову механічну руку і аналізує зразки гірських порід за допомогою рентгенівських променів і ультрафіолету. Ровер також фіксуватиме великі плани крихітних ділянок марсіанської поверхні, на яких можуть бути свідчення мікробної активності в минулому.

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Перші зразки марсіанської породи

Perseverance розпочав роботу з рентгенівського приладу Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL) який дав несподівано високі наукові результати. Прилад PIXL розміром з коробку для сніданку розташовується на кінці механічної руки.

У ході тестування він обстріляв рентгенівськими променями невелику калібровану мішень, що було необхідно для перевірки налаштувань приладу. У підсумку він досить точно визначив склад марсіанського пилу, який покрив калібровану мішень.

Це лише мала частина того, що PIXL у поєднанні з іншими інструментами марсохода буде робити в наступні тижні і місяці дослідницької роботи.



PIXL, один з семи приладів, наявних в оснащенні Perseverance / Фото NASA

Для отримання детального профілю текстури, контурів і складу гірських порід, створені PIXL карти хімічних речовин у породах можуть об'єднуватися з картами мінералів, які створюються інструментами Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organic & Chemicals (SHERLOC) і WATSON.SHERLOC.

У процесі роботи SHERLOC використовує ультрафіолетовий лазер для ідентифікації мінералів у складі порід, а камера WATSON застосовується для створення великих і чітких знімків, які допомагають вченим визначити розмір, округлість і текстуру досліджуваних крупинок. Використання цих приладів повинно допомогти в отриманні інформації про те, як утворилися скелі на дні кратера.



Хімічний склад однієї з марсіанських порід, певний за допомогою PIXL / Фото NASA

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Де саме Perseverance шукає ознаки життя

Фахівці NASA обрали для цього кратер Езеро. На їх думку, в далекому минулому тут було озеро. Саме це і стало причиною відправки марсохода в дану область планети.

За мільярди років озеро висохло і зараз марсохід неспішно рухається по його дну, попутно досліджуючи ґрунт і зразки гірських порід намагаючись відшукати ознаки того, що в далекому минулому на червоній планеті існувало життя.