Марсохід Perseverance показав на відео, як вдалося полагодити бур, що заклинив

Команда марсохода NASA Perseverance повідомила, що змогла відремонтувати карусель бурової установки, в якій зберігалися проби ґрунту, взяті з марсіанської поверхні. Деякі частини породи застрягли в установці та заважали її нормальному функціонуванню.

Випробування копії марсохода на Землі показали, що вивантаження вмісту титанової трубки, у якій зберігаються зібрані зразки грунту, є простим завданням. Проте виконувати в умовах Марса, де рівень гравітації становить 1/4 від земної, ще тільки планувалося.

До теми Марсіанський вертоліт Ingenuity готується до 19-го польоту і він буде непростим

Попри це операція пройшла успішно. Установку повернули відкритою стороною до поверхні планети і уламки, що застрягли, безперешкодно з неї випали.

Бур вдалося прочистити

Марсохід зафільмував процес очищення на бортову науково-дослідну камеру Mastcam-Z. Фрагмент відео було опубліковано на офіційній сторінці марсоходу у твітері.

У повідомленні команди інженерів марсоходу зазначається, що всередині каруселі ще залишилися два дуже маленькі зразки ґрунту, але на роботу пристрою вони не впливають. Крім того, команда місії зазначає, що титанову трубку, в якій зберігався останній зібраний зразок марсіанського керна, можна використовувати повторно.

Процедура очищення каруселі бурової установки проводилася у два етапи. Частково її було виконано ще 15 січня. Уламки, що застрягли, вдалося витягти з приладу 20 січня.

Проблема з карусель бура марсохода виявилася 29 грудня, незабаром після того, як роботизована рука спробувала помістити в неї свіжі зразки марсіанського ґрунту. Бортовий комп'ютер ровера зафіксував певний опір, коли роботизований маніпулятор поміщала титанову трубку із взірцем у карусель.

Що Perseverance робить на Марсі