Марсохід Perseverance після перерви надіслав нові вражаючі фото
Джерело:Space.com
Perseverance був деякий час недоступний для зв'язку з Землею, оскільки дві планети знаходились по різні боки від Сонця, що перешкоджало сигналу. Тепер марсохід знову в строю і надсилає перші після перерви фотографії.
На вимушений відпочинок цей на інші апарати на Марсі пішли у вересні, про що ми також розповідали в окремому матеріалі. Подібне розташування Землі та Червоної планети спостерігається раз на два роки.
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Нові фото Марса
Фотографії опублікували на ресурсах NASA. Вони зроблені у кратері Езеро, де зараз перебуває Perseverance.
Я повернувся до роботи, припаркувався між цими двома прекрасними оголеннями порід. Я зробив кілька знімків, вивчав погоду, ставив хімічні експерименти, а також отримав оновлення програмного забезпечення,
– написали на офіційній сторінці Perseverance у Twitter.
Фото Марса, зроблене марсоходом Perseverance / Фото NASA
Фото Марса, зроблене марсоходом Perseverance / Фото NASA
Це не єдині знімки, якими поділилось агентство. Більше зображень можна знайти на офіційному сайті.Нагадаємо