На вимушений відпочинок цей на інші апарати на Марсі пішли у вересні, про що ми також розповідали в окремому матеріалі. Подібне розташування Землі та Червоної планети спостерігається раз на два роки.

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Нові фото Марса

Фотографії опублікували на ресурсах NASA. Вони зроблені у кратері Езеро, де зараз перебуває Perseverance.

Я повернувся до роботи, припаркувався між цими двома прекрасними оголеннями порід. Я зробив кілька знімків, вивчав погоду, ставив хімічні експерименти, а також отримав оновлення програмного забезпечення,

– написали на офіційній сторінці Perseverance у Twitter.



Фото Марса, зроблене марсоходом Perseverance / Фото NASA



​Фото Марса, зроблене марсоходом Perseverance / Фото NASA

Це не єдині знімки, якими поділилось агентство. Більше зображень можна знайти на офіційному сайті.

Нагадаємо, марсохід Perseverance приземлився в кратері Езеро 18 лютого 2021 року. Цей дослідницький апарат має сім наукових приладів, 23 камери та два мікрофони для вивчення поверхні марсіанського кратера. Зараз Perseverance збирає на Марсі зразки породи, які на Землю доставить окрема спеціальна спільна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA. Перша спроба забору місцевої породи була неуспішною. Однак дві інші пройшли вдало: апарат зміг добути необхідні зразки.