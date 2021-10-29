На вимушений відпочинок цей на інші апарати на Марсі пішли у вересні, про що ми також розповідали в окремому матеріалі. Подібне розташування Землі та Червоної планети спостерігається раз на два роки.

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Нові фото Марса

Фотографії опублікували на ресурсах NASA. Вони зроблені у кратері Езеро, де зараз перебуває Perseverance.

Я повернувся до роботи, припаркувався між цими двома прекрасними оголеннями порід. Я зробив кілька знімків, вивчав погоду, ставив хімічні експерименти, а також отримав оновлення програмного забезпечення,
написали на офіційній сторінці Perseverance у Twitter.

Фото з Марса
Фото Марса, зроблене марсоходом Perseverance / Фото NASA

​Фото Марса, зроблене марсоходом Perseverance
​Фото Марса, зроблене марсоходом Perseverance / Фото NASA

Це не єдині знімки, якими поділилось агентство. Більше зображень можна знайти на офіційному сайті.