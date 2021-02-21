Науковий апарат NASA розміром з автомобіль, який висадився на Марсі 18 лютого, надіслав перші кольорові фото Червоної планети у зоні висадки. Одне з фото доволі незвичного ракурсу демонструє весь апарат згори.

Це фото зроблене у великій роздільній здатності прямо під час посадки марсохода. На фото чітко видно троси, за допомогою яких ровер був спущений на поверхню планети спеціальною платформою під назвою "Небесний кран".

Якщо пропустили Perseverance здійснив успішну посадку на Марс: перші фото з поверхні

Фото марсохода Perseverance



Марсохід Perseverance з висоти платформи "Небесний кран" у момент посадки / Фото NASA

Фото поверхні Марса

Друге фото високої роздільної здатності – це перше кольорове зображення, зроблене вже самим марсоходом, а саме однією з його нижніх камер попередження зіткнень (Hazcam) відразу після посадки.



Перше кольорове фото зроблене марсоходом Perseverance / Фото NASA

Фото колеса

Третє кольорове фото теж скоріше технічне – воно зроблено за допомогою іншої камери Hazcam, яка демонструє одне з шести коліс марсохода на передньому плані і саму поверхню планети – на задньому.



Фото колеса Perseverance та поверхні поряд з ровером / Фото NASA

Фото з орбіти Марса

NASA також опублікувала ще одне зображення у високій роздільній здатності, зняте з орбіти камерою HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), яка знаходиться на борту апарату MRO (Mars Reconnaissance Orbiter – марсіанський розвідувальний супутник). На знімку можна розглянути "Небесний кран" в атмосфері Марса, у якому знаходиться Perseverance, і парашут над ним.

Зліва можна побачити, як древня дельта річки, яку буде досліджувати ровер, входить в кратер Єзеро. У цей момент камера HiRISE перебувала приблизно на відстані в 700 км від марсохода і рухалася зі швидкістю близько 3 км/с. Така відстань і висока швидкість двох космічних апаратів були складними умовами, які вимагають високої точності руху камери, щоб зробити цей знімок.



Perseverance спускається на Марс / Фото NASA

Відео з марсохода Perseverance – фейк у мережі

Мережею шириться фейк – відео начебто зняте апаратом Perseverance на Марсі. Насправді ж відео, яке поширюють у соціальних мережах та у деяких ЗМІ є змонтованим набором панорамних фото з апарата Curiosity. Сам же Perseverance жодних відео на Землю наразі не відправляв.

До речі, апарати Curiosity та Perseverance є такими собі братами близнюками, адже обидва вони побудовані на одній платформі і навіть мають схожий набір інструментів, однак Perseverance є суттєво вдосконаленим у порівнянні з молодшим братом.

Довідка. Curiosity досі активний. З 2012 року він уже подолав 23 кілометри по поверхні планети, 26 раз бурив поверхню Марса і досліджував 6 проб ґрунту.

Кадри з Curiosity, які видають за ролик знятий Perseverance: дивіться відео

Зазначимо, що апарат Perseverance справді знімав на відео процес посадки на Червону планету і навіть записував звук, але ці кадри ми побачимо значно пізніше. Наразі фахівці NASA займаються перевіркою справності усіх наукових інструментів, щоб ровер Perseverance міг розпочати місію на Марсі – з пошуку біосигнатур життя. Про те як відбувалася висадка Perseverance на Марс та які завдання виконуватиме апарат читайте у нашому матеріалі, де ми детально розповіли про це.