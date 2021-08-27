Марсохід NASA вдруге спробує добути зразок марсіанського ґрунту

Марсохід NASA Perseverance менш як рік досліджує Марс. У апарату є нетривіальна задача – добути різноманітні зразки марсіанських порід та законсервувати їх у спеціальних титанових трубках. Ці трубки пізніше збере наступний апарат, який забезпечить повернення зразків на Землю. Перша спроба "Персі" добути керн породи закінчився невдало. Настав час другої спроби.

Марсохід Perseverance здійснив першу спробу забору зразків ґрунту на початку серпня 2021 року. Та вона була невдалою і пробозабірник лишився пустий. Наукова команда вважає, що ймовірною причиною невдачі було те, що ґрунт був занадто сипучий. Тепер наполегливий марсохід спробує ще раз отримати керн з породою. Тепер науковці впевнені, що нічого не розсиплеться, адже ціль пробозабірника – камінь.

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Результат першої спроби забору зразків породи – отвір діаметром 2,7 сантиметра / Фото NASA

Що відомо про другу спробу добути марсіанську породу

Після першої невдалої спроби забору зразків, яка відбулася 6 серпня, марсохід подолав понад 455 метрів шляху. Він опинився в місцевості, яка була названа "Цитадель".

"Цитадель" – це локація на дні кратеру Єзеро, де на поверхню виходять численні гірські породи. Ці породи, як говорять вчені, здатні опиратися вітровій ерозії. А це означає, що вони точно не такі сипучі, якими були зразки під час першого забору зразків.

Для буріння керну був обраний камінь Rochette. Найближчі дні Perseverance буде досліджувати його та навіть спробує відшліфувати. Це дасть розуміння науковцям, чи вартий цей об'єкт уваги марсохода. Perseverance має обмежену кількість колб для зразків – 43, з яких одна вже використана. Тому критично важливо, щоб зразки породи становили цінність для вчених.

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Нова ціль марсоходу – камінь Rochette / Фото NASA

Чи була перша спроба забору зразків повністю невдалою?

Ні, адже ця спроба дала неоціненний досвід для наукової команди. В майбутньому вони намагатимуться не припуститися такої помилки.

Також, не дивлячись на те, що одна з 43 колб для зразків була використана, це не значить, що вона зіпсована. Планувалося, що в одній з титанових трубок на Землю будуть доставлені проби марсіанської атмосфери. Цей забір газів планувався пізніше, але так сталося, що він відбувся 6 серпня 2021 року.

До речі, цілком ймовірно, що першими зразки марсіанського ґрунту привезе на Землю японський апарат місії Martian Moons eXploration.