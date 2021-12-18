Марсохід NASA Perseverance виявив органіку на Марсі

Марсохід NASA Perseverance старанно досліджує Червону планету, шукаючи маркери, які б свідчили про існування тут життя в минулому. Тепер очевидно, що місце досліджень було обрано правильно.

Марсохід NASA Perseverance досліджує кратері Єзеро, який, як вважається, колись був наповнений водою. Цілком ймовірно, що якщо життя колись існувало на Марсі, то його сліди знайдуться саме тут. Тепер стало відомо, що марсохід знайшов на дні Єзеро органічні молекули.

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Панорама кратера Єзеро: дивіться відео

Детальніше про відкриття

Ще раніше марсохід NASA Curiosity також виявив органіку у кратері Гейл. Свідчення її існування фіксував й орбітальний апарат Mars Express. Тепер же й Perseverance виявив її у своєму регіоні досліджень. Звісно, це не свідчить про те, що там існувало життя, адже органічні сполуки – це всього лише сполуки, які мають вуглецево-водневі зв'язки.

Сама органіка була виявлена у пилу та магматичних породах з яких, як виявилося, подекуди складається дно кратера. Це відкриття важливе, адже дозволяє науковцям краще проводити датування порід. Сама ж виявлена черговий раз органіка дає нам надію – якщо марсіанський ґрунт може так довго її зберігати, це може означати, що гіпотетичний біологічний матеріал чи свідчення його існування в минулому також добре збереглися. Тому, якщо на Марсі колись існувало життя, ми дізнаємось про це.