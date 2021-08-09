Провал першої спроби: марсохід Perseverance не зміг взяти зразок марсіанського ґрунту

Марсохід NASA Perseverance перебуває на поверхні Марса з 18 лютого 2021 року. Протестувавши усі системи та "запустивши" гвинтокрил, марсохід 1 червня 2021 року почав рухатися у південному напрямку. Це ознаменувало початок першої наукової місії. А тепер настав час й першої невдачі.

Одна із задач марсохода Perseverance – забір зразків ґрунту та гірських порід. Ці зразки мають бути герметично складені у спеціальні титанові колби. Своєю чергою колби мають бути залишені в місці забору зразків, щоб пізніше їх підібрав інший марсохід, який зможе відправити їх на Землю для подальшого аналізу. Тут і криється невдача: після забору ґрунту виявилося, що колба пуста.

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Колби марсохода Perseverance для зберігання зразків: дивитись відео онлайн

Чому колба для зразків виявилась пустою

Щоб добути зразки марсохід використовує спеціальне долото та ударне свердло. Увесь процес повністю автоматизований. Під час забору зразків телеметрія показувала, щоб все йде за планом.

Та після спроби заміру об'єму здобутого зразка гірської породи виявилося, що в колбі пусто. І в NASA поки не знають, що саме стало причиною невдалого забору зразків.

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Що буде робити команда марсохода

Тепер команда марсохода Perseverance мусить виявити причину невдачі.

Першочергово планується "заглянути" у пробурену діру камерою, щоб отримати фотографії маленької шахти. Це дозволить спеціалістам хоча б частково зрозуміти причину провалу.

У NASA вважають, що причиною "пустої колби" може бути те, що ґрунт поводитися не так, як очкували. Наприклад, він міг бути занадто сипучим і тому не вдалося помістити його у пробозабірник. Якщо виявиться, що причина в цьому, то команда марсоходу змінить підхід до забору зразків.