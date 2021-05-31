Сезон сріблястих хмар на Землі починається в кінці весни. Ми бачимо такі хмари тоді, коли Сонце заходить за горизонт та з-під низу підсвічує нам ці хмари. Складаються вони з пилу та кристаликів водяного льоду. На Марсі ж такі хмари, скоріше всього, складаються з кристалів сухого льоду.

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Марсіанські сріблясті хмари / Фото NASA

Хмари на Марсі

Вчені поки не впевнені у природі цих хмар. Вони з'явилися раніше запланованого часу.

Ще одне відкриття полягає в тому, що зазвичай хмари на Марсі формуються на висоті близько 60 кілометрів та складаються з кристалів водяного льоду. Ці ж хмари утворилися на більшій висоті та, вочевидь, складаються з кристалів сухого льоду.

Вченим потрібно буде проаналізувати багато фотографій марсохода, щоб зрозуміти де на фото звичайні водяні хмари, а де ті, що складаються з кристалів вуглекислого газу.

Сухий лід – це твердий стан вуглекислого газу.



Хмари над горою Шарп / Фото NASA

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Хмари відразу після заходу Сонця / Фото NASA



Сріблясті хмари над Марсом / Фото NASA

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Перламутрові хмари

На Червоній планеті є не лише сріблясті хмари. Марсохід Curiosity зумів зафіксувати й рідкісні перламутрові хмари.

Вони сформовані з кристалів льоду однакової величини. Завдяки цьому вони переливаються різними кольорами у світлі Сонця.



Перламутрові хмари на Червоній планеті / Фото NASA

На фотографіях кольори зробили більш насиченими, ніж насправді. На власні очі вони б виглядали трішки тьмяніше.

Марсіанську панораму з хмарами можна завантажити ТУТ.