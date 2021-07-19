"Чжужун" висадився у рівнині Утопія на Марсі в травні 2021 року. Ровер оснащений камерами, георадаром, спектрометром, магнітометром і метеостанцією. Апарат займається дослідженнями клімату, структури і складу поверхневого шару планети в околицях місця висадки.

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12 липня 2021 року марсохід, перебуваючи на відстані в 350 метри від місця висадки, опинився в 30 метрах від парашута і задньої кришки корпусу десантної системи, які використовувалися при висадці посадкової платформи з ровером на Марс і були скинуті.

Ровер зробив кілька знімків парашута і кришки. Цікаво, що аналогічні кадри робив у 2004 році марсохід NASA Opportunity.

"Чжужун" сфотографував власний парашут / Фото CNSA

Ровер "Чжужун" на Марсі

На сьогодні "Чжужун" пропрацював на планеті 63 з 90 розрахункових солів і проїхав поверхнею Марса 509 метрів. Ровер вже надіслав на Землю великий обсяг знімків, а також відео та звуки.

Поки невідомо, чи буде в подальшому продовжена робота ровера. Проте, вчені відзначають, що район робіт цікавий з геологічної точки зору, зокрема, тут є височини, які можуть бути пов'язані з вулканічними куполами, тектонічною активністю або ударними кратерами.