Як повідомляє китайський державний канал новин CGTN, марсохід "Чжурун" і супроводжуючий його орбітальний апарат "Тяньвень-1" дослідили величезну рівнину Марса "Утопія Планітіа" (Utopia Planitia). Серед зібраних даних – інформація про мінерали, які свідчать про те, що колись на поверхні була вода.

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Що відомо

Вчені з Китайського національного космічного управління стверджують, що вони знайшли гідратовані мінерали в так званому "дурікрусті" Марса, що, на їхню думку, свідчить про "значну активність рідкої води" в далекій історії.

Дурікруст – це твердий шар на поверхні ґрунту, утворений, як правило, шляхом накопичення розчинних мінералів, відкладених мінеральними водами у процесі їх випаровування. Його товщина може сягати від кількох міліметрів до кількох метрів.

Сьогодні на марсіанській поверхні немає води, однак нещодавно знайдені докази свідчать про те, що вона могла бути там довше, ніж вважалося раніше. За останній рік апарати NASA знайшли докази того, що вода текла на Червоній планеті набагато пізніше – можливо, 2 або 2,5 мільярди років тому, на відміну від попередніх оцінок, які показували момент зникнення води на Марсі близько трьох мільярдів років тому.

Такі дослідження можуть допомогти не лише зрозуміти минуле сусідньої планети, а й побачити імовірне майбутнє самої Землі.