Марсохід був змушений викинути зразки ґрунту: в чому причина

Дослідження Марса – це важлива робота, яка забезпечить у майбутньому висадку людини на цю планету. Також важливим кроком є розуміння того, чи існувало там колись життя.

Марсохід NASA Perseverance досліджує поверхню Червоної планети та робить забори зразків ґрунту та гірських порід. Це потрібно для детальнішого вивчення геології Марсу та виявлення гіпотетичних залишків життя. Ці зразки будуть пізніше відправлені на Землю. Та під час останньої спроби запечатати роздобутий зразок виявили проблему.

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Марсіанська порода, яка унеможливила запечатування трубки зі зразками / Фото твітер NASA's Perseverance Mars Rover

Проблема та її вирішення

Проблема полягала у тому, що, після забору зразка, марсохід не зміг його розмістити у спеціальній "каруселі" на буровому пристрої. Роботизована рука "відчула" спротив цій дії. Виявилося, що всьому причиною дрібні уламки породи, які потрапили у механізм та становлять проблему для подальшої діяльності. Ймовірно, подія відбулася, коли марсохід від'єднував бур й камінці випали з трубки для зразків.

Кілька днів спеціалісти NASA вивчали ситуацію та проводили випробування на земному клоні марсохода Perseverance. Команда прийшла до висновку, що найкращим варіантом того, як полагодити "карусель" буде викидання керну породи. Простіше кажучи, "Персі" просто переверне трубку, а далі за справу візьметься гравітація Марса – зразки мають випасти разом із камінцями, які потрапили у механізм.

Якщо процедура буде успішна, спеціалісти місії, ймовірно, спробують повторити забір зразків породи на тому самому місці. Проте попередньо Perseverance перевірить, чи усі механізми злагоджено працюють й чи усі уламки породи були вилучені.